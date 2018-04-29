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Отпускается без рецепта: в Ростове енот работает медбратом
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Отпускается без рецепта: в Ростове енот работает медбратом 

RT на русском 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
В Ростове енот Еша успокаивает пациентов в ветеринарной клинике. Он отлично справляется с обязанностями, обнимая животных и людей.
RT на русском: последние новости
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