А. Нигматуллин: «Акинфеев для ЦСКА, как Буффон для „Ювентуса“ 

Вратарь пермского «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о выступлениях в ЦСКА вместе с «первым номером» красно-синих Игорем Акинфеевым.
— Мы, вратари, вообще специфический народ. Кто-то дружелюбный (как Сергея Рыжикова вижу — всегда улыбка!), другой не слишком. Все равно же мысли в себе гоняешь, пока охраняешь ленточку. С Акинфеевым работа шла нормально, шутили. Все вратари ЦСКА понимали: Игоря не подвинуть. Это икона для клуба, как Буффон для «Ювентуса», Касильяс для «Реала» или Кан для «Баварии». Для меня, Абакумова и Помазана было большим опытом тренироваться рядом с ним под руководством тренера Вячеслава Чанова. А потом использовать это на практике в других командах. Многому у него учился: игре ногами, выбору позиции и принятию решений, — сказал Нигматуллин в интервью Sport24.ru.
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