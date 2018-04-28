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Артур Нигматуллин: «Акинфеев для ЦСКА, как Буффон для „Ювентуса“
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Артур Нигматуллин: «Акинфеев для ЦСКА, как Буффон для „Ювентуса“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь пермского «Амкара» Артур Нигматуллин рассказал о выступлениях в ЦСКА вместе с Игорем Акинфеевым.
— Мы, вратари, вообще специфический народ. Кто-то дружелюбный, другой не слишком. Все равно же мысли в себе гоняешь, пока охраняешь ленточку. С Акинфеевым работа шла нормально, шутили. Все вратари ЦСКА понимали: Игоря не подвинуть. Это икона для клуба, как Буффон для «Ювентуса», Касильяс для "Реала" или Кан для «Баварии».
Для меня, Абакумова и Помазана было большим опытом тренироваться рядом с ним под руководством тренера Вячеслава Чанова. А потом использовать это на практике в других командах. Многому у него учился: игре ногами, выбору позиции и принятию решений", — сказал Нигматуллин.
26-летний голкипер являлся игроком «армейского» клуба с 2008 по 2013 год.
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