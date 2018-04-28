Когда-то на Центральном стадионе жарили шашлыки

Одна из трибун Центрального стадиона. Фото: sports.ru

Диктор Центрального стадиона Тимур Беляков рассказал об атмосфере, царившей на арене в 90-е. Тогда он еще работал в милиции и отвечал за домашние матчи «Рубина».

«В районе седьмого сектора ставили мангалы и жарили шашлык, что противоречило всем противопожарным правилам. К 15 минуте мангалы разогревали, и при благополучном ветре стадион затягивало запахом жареного мяса. В перерыве болельщики ели шашлык. В период безвластия середины 90-х на матчи постоянно ходили 300 человек, я знал их в лицо, было уютно и по-домашнему», — вспоминает Беляков.

В конце 00-х тоже было интересно. Приезд комиссии УЕФА перед первой Лигой чемпионов в истории Казани совпал с праздником Курбан-байрам. «Когда делегаты вышли на поле, один из сотрудников клуба резал за воротами барана. Обошлось без санкций, но в УЕФА сильно удивились», — рассказал sports.ru экс-сотрудник «Рубина» , пожелавший остаться неизвестным.

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