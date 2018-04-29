Центральный парк пригласил воронежцев на бесплатные шашлыки

Мясо приготовят профессиональные повара. Воронежский центральный парк пригласил горожан на празднования Первомая и открытие паркового сезона. Специально к праздникам в парке запустят фонтан, начнут свою работу веревочный городок и детские батуты, сообщается на сайте Центрального парка. Во вторник, 1 мая, в Центральном парке пройдёт кофейный фестиваль, который разместится на территории парка в рамках Фестиваля негосударственных театров «Центр». Организаторы обещают конкурс, мастер-классы и шоу-программу. А с 12:00 до 15:00 1 мая профессиональные повара угостят воронежцев бесплатным шашлыком. Это особенно ценно, потому что разведение костров и жарка мяса в лесах, парках и других специально необорудованных площадках с 30 апреля запрещены. Приуроченные к Первомаю акции и концерты пройдут во всех районах города. Воронежцев ждут конкурсы рисунков на асфальте, кофейный фестиваль, концерты и игровые программы. Как провести 1 мая, читайте здесь. Прогноз погоды на майские праздники смотрите здесь.