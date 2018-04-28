Кто выстрелит в новом сезоне? Молодые звезды хоккея

Илья Ковальчук и Вчера, 26 апреля состоялось торжественное закрытие девятого сезона Молодежной хоккейной лиги 2017/18. На церемонии присутствовали руководители лиги, звездные хоккеисты Эмиль Гарипов Александр Радулов , актеры сериала «Молодежка», тренеры, судьи и, конечно, герои вечера — лучшие хоккеисты МХЛ. Познакомимся с ними поближе, ведь вероятность того, что скоро они заявят о себе в КХЛ и сборной довольна велика.

45 очков, 28 шайб

Хоккейный путь Никиты начался в родном Оренбурге. В 13 лет он поехал на просмотр в Магнитогорск и остался там. Поначалу подростку было тяжело одному осваиваться в чужом городе, но знакомые ребята помогли стать своим. Никита уже успел примерить форму с двуглавным орлом — в составе юниорской сборной России ездил на выставочные матчи в Чехию и на Кубок Вызова в Канаду:

— Про Канаду правду говорят, что она дышит хоккеем. Меня очень впечатлил тот факт, что в десятитысячном городке Труно есть десять ледовых дворцов! — восхищается Никита — у нас в городах-миллионниках по два всего бывает. И на игры наши тысяч семь зрителей было. Это здорово. В Магнитогорске тоже любят хоккей. Я бы очень хотел попробовать выйти на лед в составе основной команды. Буду работать, чтобы получить такой шанс.

5 шайб, 32 очка

Тимралий, необычное имя которого переводится как «железный человек», не собирался становится профессиональных хоккеистом. Гонял шайбу с ребятами во дворе в родном Ноябрьске. Но волею судеб все-таки попал в хоккейную школу, а потом по совету тренера перебрался в команду Ханты-Мансийска. Негабаритный игрок, он уже знает, как перевести этот небольшой недостаток в достоинство: — Я стараюсь играть хитро — всегда выбираю такую позицию, в которой будет удобно мне — рассказывает Тимралий — из защитников мне нравится стиль Криса Ли . Он часто подключается к атаке. Я тоже в обороне отсиживаться не люблю. А среди команд мне нравится «Ак Барс». У них все настолько слаженно. Хоккей умный, техничный.

Процент отраженных бросков 93,9%; коэффициент надежности 1.46 По воротам Никиты в регулярке было нанесено 888 бросков. Про Лысенкова трудно сказать — «типичный вратарь». Это довольно открытый, общительный молодой человек. Для себя отмечает игру трех голкиперов — Хедрика Лундквиста, Сергея Бобровского с уникальной техникой и Марка-Андре Флери с его сумасшедшими сейвами. На игру Никита настраивается стандартно: — Я слушаю музыку. В основном предпочитаю рэп — Басту, Эминема — говорит Никита — и еще мечтаю, думаю о том, чего хотел бы достичь — это отличная мотивация.

35 шайб, 41 очко / 35 шайб, 80 очков

В данной номинации получилось два победителя. И Никита, и Антон отгрузили в ворота соперника по 35 шайб. Расскажем про Никиту, ведь с Антоном будет шанс познакомиться в следующих номинациях.

Никита — коренной петербуржец. На хоккей его отвел отец, увидев, как завороженно сын наблюдает за матчем московского «Динамо» против СКА. Закончив школу, ему нужно было переходить в МХЛ. Но тренеры сомневались в готовности Никиты, и начался его путь преодоления — Дыняк сменил несколько питерских команд, попал в МХЛ-Б, и уже оттуда, благодаря своему труду и определенному фарту, попал в молодежку петербургского «Динамо». Как все петербуржцы, Никита — человек с художественным взглядом на мир, любит читать: — Сейчас я читаю роман «Мастер и Маргарита» Булгакова — делится Никита — а своей любимой книгой могу назвать произведение Жоржи Амаду «Капитаны песка». Там рассказывается про детей-сирот, которые пытаются выжить в суровом мире. И пройдя сквозь испытания судьбы, они понимают, что если держаться вместе, а не по одиночке, то многое можно преодолеть.

Лучший бомбардир, лучший снайпер, самый ценный игрок — Антон Рубан, «Кузнецкие медведи» (г. Новокузнецк)

35 шайб, 80 очков

Несмотря на то, что команда Антона не попала в плей-офф, в личном зачете он сумел взять целых три престижных награды. Хоккейное будущее будущего форварда определил джерси «Анахайм»: — Тетя как-то привезла мне его в подарок. Еще старая эмблема с уткой была. Все дети в то время катались в своих джерси. Я — в «Анахайм». Получается своеобразный талисман для меня — говорит Антон. Не получавший достаточного количества игрового времени в молодежке родного Омска, Рубан решил уехать в Новокузнецк, где провел два сезона: — В этом году у нас случались провалы — проигрывали по несколько матчей подряд. Иногда, ведя всю игру и в конце совершая глупые ошибки. Психологически это очень сложно — вспоминает Антон — как-то в один из таких моментов тренеры отвели нас в пейнтбольный клуб. Мы смогли расслабиться и полностью перезагрузиться.

В прошлом году Антон играл бок о бок с сегодняшним обладателем Кубка Гагарина: — Очень рад за Никиту Лямкина ! Поздравил его сразу же после золотого матча.

У лучшего снайпера Антона Рубана и увлечение, стопроцентно подходящее для такого звания: — Я люблю поохотится. На только на уток хожу. Зайца, косулю мне жалко. Ходим компанией с заядлыми охотниками. Они сразу из добычи суп, жаркое делают. Но я не могу это есть почему-то! Даже рыбу, которую сам поймал! Когда в магазине купил — все отлично, а свой улов не хочется — удивляется Антон.

Хочется пожелать, чтобы «улов» у этих молодых, талантливых хоккеистов пополнялся новыми трофеями. Запомните этих ребят! Вполне вероятно, что скоро мы услышим о них в КХЛ. Например, в прошлом году самым ценным игроком МХЛ был признан Андрей Кузьменко . Сегодня он — игрок основного состава топ-клуба ЦСКА, обладатель серебряной медали чемпионата КХЛ. Может быть кто-то из этих ребят тоже выстрелит в следующем сезоне? Жаль только, что ни в Ханты-Мансийске, ни в такой добротной Кузне больше нет клубов для старта на высоком уровне.

Победители в других номинациях:

Лучший журналист — Даниил Ябелов

Лучшая пресс-служба — «Омские ястребы»