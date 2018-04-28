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Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Джусоев перешел в «СКА-Нефтянник»
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Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Джусоев перешел в «СКА-Нефтянник» 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Алан Джусоев в следующем сезоне будет выступать за хабаровский «СКА-Нефтянник». Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.
Отмечается, что 25-летний полузащитник подписал контракт на два года.
Сезон 2017/2018 Джусоев начал в составе красноярского «Енисея», вместе с которым выступил в финалах Кубка мира и Кубка России. Однако уже в декабре хоккеист расторг контракт с командой, отправившись в Швецию и продолжив сезон в рядах одного из флагманов местной Элитсерии — стокгольмского «Хаммарбю». В Швеции игрок провел 20 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 18 результативных передач.
Ранее сообщалось, что девятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Юрий Викулин перешел в «СКА-Нефтянник».
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