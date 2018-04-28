Ещё
Парк «Усадьба Воронцово» приглашает на занятия на роликах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парк «Усадьба Воронцово» приглашает на занятия на роликах 

Обручевский меридиан 44 минуты назад
Фото: Обручевский меридиан
28 апреля юных фигуристов Обручевского района ждут на мастер-классе.
С 18:00 до 20:00 в парке состоится занятие на роликах студии фигурного катания «Веселые коньки». Опытные тренеры обещают, что на каждой тренировке ребенка ждет маленькая победа. Новое движение, новое знание о себе и динамике своего тела — мастерство приходит с каждым занятием. Тренировки в кругу друзей и единомышленников на свежем воздухе — прекрасная возможность укрепить иммунитет и приобщиться к здоровому образу жизни. Встречи в парке по четвергам и субботам.
Обручевский меридиан: последние новости
Московский молодежный дискуссионный клуб приглашает жителей Обручевского района Пенсионеры Обручевского района приняли участие в соревнованиях Создан городской оперативный штаб для координации подготовки матчей ЧМ-2018 по футболу
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Англия в истерике. Символ страны решили продать1
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
Украинскому борцу запретили ехать в РФ22
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение