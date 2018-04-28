Парк «Усадьба Воронцово» приглашает на занятия на роликах

28 апреля юных фигуристов Обручевского района ждут на мастер-классе.

С 18:00 до 20:00 в парке состоится занятие на роликах студии фигурного катания «Веселые коньки». Опытные тренеры обещают, что на каждой тренировке ребенка ждет маленькая победа. Новое движение, новое знание о себе и динамике своего тела — мастерство приходит с каждым занятием. Тренировки в кругу друзей и единомышленников на свежем воздухе — прекрасная возможность укрепить иммунитет и приобщиться к здоровому образу жизни. Встречи в парке по четвергам и субботам.