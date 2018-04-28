Юные спортсмены и пенсионеры района демонстрируют успехи в спорте

В ЮЗАО завершился турнир по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» Московской межокружной Спартакиады «Московский двор-спортивный двор».

Команда района Коньково в возрастной категории юноши 2003-2004 г.р. заняла 3 место.

На этой неделе отличились и наши пенсионеры. Они приняли участие в отборочных соревнованиях по комбинированной эстафете и легкой атлетике в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Спартакиада пенсионеров России».

Участники и участницы пробежали кросс на дистанцию 1000 метров. Комбинированная эстафета проходила на специально размеченной площадке — спортсменам приходилось не только бежать, но и вести мяч теннисной ракеткой, забрасывать в корзину баскетбольный мяч и вести футбольный мяч с забиванием в ворота. Команда пенсионеров района Коньково в комбинированной эстафете заняла 3 место.