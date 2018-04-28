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Научно-познавательная программа «Космонавтика» открыла ребятам новый мир
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Научно-познавательная программа «Космонавтика» открыла ребятам новый мир 

Вестник района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Вестник района Гагаринский
«Детский фестиваль науки на Воробьёвых горах» объединил более 630 обучающихся из 53 образовательных учреждений Москвы. Каждая из 84 команд прошла игровую подготовку на «Полигоне юных космонавтов».
Ребята стали действующими лицами разных занимательных экспериментов, демонстрирующих проявления гироскопического эффекта, иллюстрирующих проявления центробежной силы в различных явлениях и механизмах.
Выполняли участники и много других познавательных заданий.
На двухметровой карте галактического пространства дети так распланировали маршрут космического корабля, чтобы посетить все планеты за один рейс. Будущие пилоты могли совершить виртуальные полёты на авиасимуляторах или провести роботов по лунной поверхности полигона.
Команды, набравшие большее количество балов и ставшие победителями и призёрами, получили сертификаты победителей, а все остальные команды — сертификаты участников. А главное, каждый участник программы сделал маленький шаг в исследовании окружающего нас мира, смог приоткрыть для себя тайны Вселенной, приобщился к науке и технике.
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