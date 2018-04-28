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Агентство спортивного маркетинга предложило РФПЛ 11 миллиардов за вещательные права
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Агентство спортивного маркетинга предложило РФПЛ 11 миллиардов за вещательные права 

Советский спорт 13 минут назад
Фото: Ruvod.com
Российская футбольная премьер-лига получила предложение от Агентства спортивного маркетинга на покупку полного пакета вещательных прав на следующие пять сезонов за 11 миллиардов рублей, сообщает РБК.
За эту сумму компания намерена получить «исключительные вещательные права» на трансляцию матчей клубов РФПЛ на территории России, «производство матчей» (организация вещания со стадионов) и платный телеканал «Наш футбол», говорится в письме.
За лигой при этом сохранятся эфиры на федеральных каналах (один матч каждого тура) и право участия в создании «футбольного медиапродукта».
Напомним, по нынешнему контракту, который истекает в конце нынешнего сезона, правами на показ матчей РФПЛ обладает «Газпром-Медиа». Компания готова заключить новый контракт с лигой на три года. При этом предложение «Газпром-Медиа» стоимостью 1,5-1,7 миллиарда рублей в год предполагает приобретение прав только на телетрансляции.
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