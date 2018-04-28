Агентство спортивного маркетинга предложило РФПЛ 11 миллиардов за вещательные права

Российская футбольная премьер-лига получила предложение от Агентства спортивного маркетинга на покупку полного пакета вещательных прав на следующие пять сезонов за 11 миллиардов рублей, сообщает РБК.

За эту сумму компания намерена получить «исключительные вещательные права» на трансляцию матчей клубов РФПЛ на территории России, «производство матчей» (организация вещания со стадионов) и платный телеканал «Наш футбол», говорится в письме.

За лигой при этом сохранятся эфиры на федеральных каналах (один матч каждого тура) и право участия в создании «футбольного медиапродукта».