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Всероссийская горячая линия по профилактике клещевого энцефалита заработает с 1 мая
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Всероссийская горячая линия по профилактике клещевого энцефалита заработает с 1 мая 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Роспотребнадзор запустит с 1 мая горячую линию по профилактике заболеваний, которые передаются с укусом клещей, сообщает в субботу Федеральное агентство новостей.
«Работа всероссийской горячей линии по профилактике передающихся с укусом клещей заболеваний организована ведомством в период майских праздников с 1 по 15 мая 2018 года», — говорится в сообщении.
Так, в каждом субъекте РФ специалисты ведомства проконсультируют по телефонам горячих линий. Россияне получат ответы на все возникшие вопросы, например: как правильно защитить себя, какие заболевания передаются, что нужно делать и куда обращаться в случае укусов.
В материале напоминается, что несколько дней назад на территории Москвы эпидемиологами выявлен вирус клещевого энцефалита.
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