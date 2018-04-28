Всероссийская горячая линия по профилактике клещевого энцефалита заработает с 1 мая

Роспотребнадзор запустит с 1 мая горячую линию по профилактике заболеваний, которые передаются с укусом клещей, сообщает в субботу Федеральное агентство новостей

«Работа всероссийской горячей линии по профилактике передающихся с укусом клещей заболеваний организована ведомством в период майских праздников с 1 по 15 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

Так, в каждом субъекте РФ специалисты ведомства проконсультируют по телефонам горячих линий. Россияне получат ответы на все возникшие вопросы, например: как правильно защитить себя, какие заболевания передаются, что нужно делать и куда обращаться в случае укусов.

В материале напоминается, что несколько дней назад на территории Москвы эпидемиологами выявлен вирус клещевого энцефалита.