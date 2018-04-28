В Китае может открыться футбольная школа имени Шевченко

Именем украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко планируют назвать футбольную школу в Китае. Об этом сообщает «Советский спорт».

По словам директора детско-юношеской школы киевского «Динамо» Александра Ищенко, к нему обратились представители провинции Хэнань.

"Они обратились к нам с целью создать в этой провинции футбольную школу и назвать ее именем Андрея Шевченко, потому что у них с Украиной есть несколько ассоциаций, и прежде всего это великие спортсмены — братья Кличко и Андрей Шевченко", — сказал он.

С 2016 года Шевченко возглавляет национальную команду Украины, которая не смогла пробиться на чемпионат мира в России.