Зарипов: «"Рейнджерс" неожиданно поменяли решение. Расстроился, что не уехал в НХЛ»

Единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов поделился эмоциями от очередной победы в плей-офф КХЛ и вспомнил о предложениях из НХЛ.

«Почувствовал счастье, радость и гордость как за себя так и за команду, которая на протяжении многих лет, семи, если я не ошибаюсь, шла к этому дню, этой победе. Очень рад, что после паузы удалось присоединиться, скажу даже так прямо, к родному клубу. Он для меня родной, потому что здесь я родился как профессиональный мастер, как игрок высокого уровня. Перед началом сезона я перешел в «Ак Барс» и уже здесь полностью понял, что команда реально достойна победы в этом сезоне. Регулярный чемпионат предназначен для того, чтобы подвести себя к плей-офф. Все ребята осознавали, на что надо обратить внимание. Несмотря на счет серий, матчи получились очень сложными, почти все игры получились равными. В нашу пользу все решили одна-две ошибки соперников и правильная реализация голевого момента с нашей стороны.

Я в финале Кубка Гагарина больше хотел играть именно с армейцами Москвы. Первый значимый факт в том, что ЦСКА — молодая команда. Там только единицы ребят, которые играли на таком уровне и доходили до самого конца. У этой команды мало опыта.

Празднование ничем не отличается. Думаю, не только у меня за мои несколько побед, но и в других клубах все проходит идентично. Первая традиция — как только Кубок появляется в раздевалке, он сразу же наполняется шампанским. И сделать из Кубка глоток-другой — это традиция номер один. А дальше все зависит от фантазии игроков и руководства.

История с допингом? Я с первого дня не собирался опускать руки. Я умышленно ничего не принимал и был готов идти до конца, бороться за правду. Во время дисквалификации было несколько предложений из НХЛ. Самое весомое сделали «Нью-Йорк Рейнджерс». Мы ежедневно общались и делали все, чтобы лига разрешила подписать мне контракт. НХЛ разрешила мне подписывать контракты с клубами. Через несколько дней со мной на связь вышли представители «Рейнджерс» и сказали о том, что тренер поменял свою позицию и обеспокоен тем, что я в своем возрасте не смогу адаптироваться к их скоростям. Я, конечно, расстроился: мы провели такую работу, я полностью настроил себя на отъезд. Вся картинка перевернулась, и я начал самостоятельно тренироваться и держать себя в форме. Было еще пару предложений: предлагали приехать в тренировочный лагерь на просмотр с новичками, «Сент-Луис» вышел с неплохим предложением. Но разбирательство уже шло к завершению, было понимание того, что вполне вероятно завершить все мировым соглашением. Я даже не стал серьезно рассматривать что-то и готовил себя к КХЛ», — рассказал Зарипов.

Его слова приводит