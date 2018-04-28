На первомайском митинге жители Кургана потребуют повышения зарплат

1 мая зауральская федерация профсоюзов соберет рабочих на митинг. Колонна пройдет под девизом: «За достойный труд, за справедливую социальную политику!»

«Федерация приглашает всех членов профсоюзов, всех зауральцев, разделяющих позиции и лозунги профсоюзов, принять участие в акции», — подчеркнули в пресс-службе организации.

Колонны будут формироваться у Дворца культуры машиностроителей и областного культурно-выставочного центра, движение колонн начнется в 9:40. Мероприятие на центральной площади Кургана откроется в 10 часов.

«1 Мая во всем мире отмечается как День международной солидарности трудящихся в память о жертвах полицейского террора, — напомнили в федерации профсоюзов. — В мае 1886 года в Чикаго власти расстреляли мирную демонстрацию рабочих, которые требовали установления 8-часового рабочего дня. А затем организаторы этой демонстрации были арестованы и по ложному обвинению казнены».

Сегодня, организаторы митинга, противоречия между трудом и капиталом с каждым годом не только не угасают, но, напротив, обостряются. Поэтому и в нынешнем году по призыву Международной конфедерации профсоюзов Первомай будет отмечаться в 140 странах мира.