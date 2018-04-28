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Пирес: «Виейра готов возглавить „Арсенал“
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Пирес: «Виейра готов возглавить „Арсенал“ 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист лондонского «Арсенала» Робер Пирес считает, что его соотечественник Патрик Виейра готов возглавить «канониров».
"Виейра — мой хороший товарищ. Думаю, что он готов возглавить «Арсенал». Патрик проделал отличную работу в «Нью-Йорк Сити», у него хватает способностей, чтобы тренировать «канониров».
Пока затрудняюсь сказать, что случится летом, но считаю, что Виейра и «Арсенал» должны объединиться", — приводит слова Пиреса beIN Sports.
Напомним, что по окончании сезона пост главного тренера лондонцев покинет Арсен Венгер, возглавлявший команду с 1996 года.
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