Пирес: «Виейра готов возглавить „Арсенал“

"Виейра — мой хороший товарищ. Думаю, что он готов возглавить «Арсенал». Патрик проделал отличную работу в «Нью-Йорк Сити», у него хватает способностей, чтобы тренировать «канониров».

Пока затрудняюсь сказать, что случится летом, но считаю, что Виейра и «Арсенал» должны объединиться", — приводит слова Пиреса beIN Sports.