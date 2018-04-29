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Рикки Рубио может пропустить 10 дней из-за травмы
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Рикки Рубио может пропустить 10 дней из-за травмы 

Советский спорт 1 час назад
Испанец получил травму в первой четверти 6-й встречи первого раунда плей-офф против «Оклахома-Сити» (96:91, 4-2).
В воскресенье стартует серия второго раунда между «Ютой» и «Хьюстоном».
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