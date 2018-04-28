Международный турнир по мини-футболу среди врачей стартовал в Москве

В столице в рамках фестиваля «Формула жизни» стартовал международный турнир по мини-футболу среди медицинских работников, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва»

С приветственным словом перед участниками и гостями соревнований выступил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун

«Наша формула жизни — это приверженность к здоровому образу жизни, стремление к общению, к единению, хорошему настроению. Я уверен, что сегодня борьба будет честной, напряженной, интересной и доставит большое удовольствие всем, кто принимает участие в таком потрясающем празднике», — сказал А. Хрипун.

В турнире принимают участие команды 12 медучреждений Москвы, а также команды врачей из Бразилии и Казахстана. Фестиваль московских медиков «Формула жизни» проводится с 2012 г.