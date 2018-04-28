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Саратовский силач Вячеслав Максюта сразился с Красной Обезьяной
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Саратовский силач Вячеслав Максюта сразился с Красной Обезьяной 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Один из сильнейших людей России «померился силами» с одним из символов Сколково. Вячеслав Максюта сообщил в соцсетях, что уехал на обучение в знаменитый инновационный центр страны. Здесь, по его собственному признанию, он планирует получить новые знания в области фитнеса, чтобы потом внедрять их на своих тренировках.
«Обучаюсь в Сколково. Ждите меня с инновациями в фитнесе», — написал Максюта, опубликовав живописные снимки из крупнейшего российского инновационного центра.
На одном из фото Максюта позирует рядом со скульптурой знаменитой Красной Обезьяны, которая установлена на входе в здание технопарка Сколково. Причем, делая вид, что сражается с монстром в рукопашной схватке.
Фото: соцсети
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