Богородские гимнастки совершили свой первый выезд в город Малая Вишера

В Новгородской области состоялось Открытое первенство города Малая Вишера по художественной гимнастики.

Спортсменки, занимающиеся в секции художественная гимнастика школы №1349, приняли участие в своих первых выездных соревнованиях в Открытом первенстве города Малая Вишера (Новгородская область). Также среди участников были команды из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери, Пскова и других городов России.

Наши спортсменки в итоге заняли на турнире высокие места. Так Анастасия Киченко завоевала серебро в упражнении без предмета, а в многоборье заняла высокое 4-е место, обогнав 17 конкуренток.

А вот Анастасия Волков заняла в многоборье 5-е место из 30 участниц. Кроме того Милана Алимова и Василина Павлова выполнили нормативы 1-го и 2-го юношеских спортивных разрядов.