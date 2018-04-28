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Богородские гимнастки совершили свой первый выезд в город Малая Вишера
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Богородские гимнастки совершили свой первый выезд в город Малая Вишера 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В Новгородской области состоялось Открытое первенство города Малая Вишера по художественной гимнастики.
Спортсменки, занимающиеся в секции художественная гимнастика школы №1349, приняли участие в своих первых выездных соревнованиях в Открытом первенстве города Малая Вишера (Новгородская область). Также среди участников были команды из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери, Пскова и других городов России.
Наши спортсменки в итоге заняли на турнире высокие места. Так Анастасия Киченко завоевала серебро в упражнении без предмета, а в многоборье заняла высокое 4-е место, обогнав 17 конкуренток.
А вот Анастасия Волков заняла в многоборье 5-е место из 30 участниц. Кроме того Милана Алимова и Василина Павлова выполнили нормативы 1-го и 2-го юношеских спортивных разрядов.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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