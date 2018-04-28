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Видео: Адский Nissan Qashqai на 2000 сил рвёт гиперкары в лоскуты
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Видео: Адский Nissan Qashqai на 2000 сил рвёт гиперкары в лоскуты 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Приветствуйте Nissan Qashqai-R, который на днях стал самым быстрым внедорожником в мире, разогнавшись до сумасшедшей скорости в 382,6 км/ч. В этом статусе он потеснил Toyota Land Cruiser с двигателем в 2000 лошадиных сил, который ранее достиг скорости в 370 км/ч.
Чтобы скромный японский «паркетник» смог побить рекорд, над ним основательно поработали инженеры тюнинг-ателье Severn Valley Motorsport. Сначала они поставили мотор от «Годзиллы» в 1 100 лошадиных сил, однако этого оказалось мало, и ему на смену пришел движок в 2000 л. с.
Видео отлично передает атмосферу: на пиковой скорости салон Qashqai-R так трясет, что слышно, как позвякивают железные нервы гонщика.
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