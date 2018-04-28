В ДТДиМ «Восточный» прошел городской конкурс «Мир иностранных языков»

Городской методический центр стал организатором конкурса театрализованных проектов «Мир иностранных языков». Он прошел в ДТДиМ «Восточный». Это мероприятие проводится уже в четвертый раз и проходит в два этапа.

Первый этап является заочным, участники предоставляют фрагмент видеоматериала. Те, кто набирают в нем свыше десяти баллов проходят в следующий, очный этап. Вот этот этап и состоялся во Дворце творчества. Ученики пятых-седьмых классов представляли страну изучаемого языка. Все это нужно было сделать за десять минут.

Жюри было сложно оценивать выступления. Ребята старались показать в мини-сценах отличное произношение и то, насколько хорошо они ориентируются в иностранном языке. На сцене звучала испанская, французская, немецкая и, конечно же, английская речь.

После праздников на сайте Городского методического центра можно будет узнать результаты мероприятия.