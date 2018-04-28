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Пенсионеры из Черемушек стали самыми спортивными в округе
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Пенсионеры из Черемушек стали самыми спортивными в округе 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
На спортивной площадке в районе Черемушки на Профсоюзной улице, дом 40, корпус 2, состоялись отборочные соревнования по комбинированной эстафете и легкой атлетике в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады «Спартакиада пенсионеров России».
Отметим, что район Черемушки активно работает с пенсионерами, популяризируя среди них спортивную активность. Это доказывает то, что за команду Черемушек выступали и общественные советники главы управы — Борис Красавин, Александр Волков и Александр Гугелев, которые показывали высокие результаты по ходу Спартакиады. В последнем состязании мужчины и женщины, средний возраст которых составил 60 — 70 лет, соревновались в беге и показали не только своим ровесникам, но и молодежи, яркий пример жизнелюбия, целеустремленности и спортивного настроя.
По итогам окружной Спартакиады в общекомандном зачете район Черемушки занял третью ступень пьедестала по бегу на 1000 метров и первое место в комбинированной эстафете. Стоит подчеркнуть, что все спортсмены продемонстрировали хорошую физическую форму, за что лучшие из них и были награждены кубками, медалями и грамотами.
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