Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон хочет забить гол за команду

Еще прошлым летом не все в «Манчестер Сити» знали, кто такой Эдерсон — сейчас он в пятерке лучших вратарей мира.

История про то, как Хосеп Гвардиола искал идеального голкипера в «Манчестер Сити», напоминает выбор идеальной обуви для бега. Или лучшей пиццерии района. Пока найдешь ту самую, потратишь много денег, со всеми переругаешься и минимум несколько раз ошибешься. Изначально была ставка на Джо Харта , но в англичанине Пеп разочаровался довольно быстро. Выписал из «Барселоны» Клаудио Браво , как человека своей системы. Но чилиец, выдававший стабильные серии и крутые матчи в Испании, провалился. Долго привыкал к Англии и ее футболу, а когда привык совершил уже столько ошибок, что даже Гвардиола в нем разочаровался. А еще были эксперименты с Вилли Кабальеро

Перед нынешним сезоном «Сити» вновь требовался вратарь, и его нашли в «Бенфике». Эдерсон как раз выиграл основные командные титулы, которые есть в португальском футболе — особого смысла оставаться в «Бенфике» не было. За бразильского вратаря «Сити» пришлось заплатить 40 миллионов евро. Трансфер Эдерсона стал самым дорогим для вратарей, перебив державшийся с 2001 года переход Буффона в «Ювентус». Но для нынешнего футбольного рынка сумма не шокирующая.

Гвардиола одним из первых топ-тренеров увидел Эдерсона вживую, когда его «Бавария» играла с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Разбирая те игры с футболистами, Пеп несколько раз останавливал видео на моментах с бразильским кипером. «Ребята, что это вообще такое?», — удивлялся каталонец количеству моменту у ворот своей команды, которые возникали после выносов Эдерсона. Несколько лет спустя, когда Пеп пришел к руководству «Сити» с просьбой купить вратаря, те не сразу понимали, о ком идет речь. Гвардиоле пришлось рассказывать о существовании футболиста и объяснять, почему за него надо платить деньги.

Эдерсон приехал в АПЛ со словами о том, что он вообще ничего не боится: ни давления о трансфере, ни тяжести новой лиги. Первая проверка случилась уже в сентябре, когда бразильцу в лицо бутсой зарядил Садио Мане . Выглядело жутко, но Эдерсон не только сумел уже через несколько дней сыграть в Лиге чемпионов. Он максимально оперативно поделился фотографией своего обновленного лица в социальных сетях. И вообще не обиделся на Мане (который, впрочем, тоже сразу извинился).

Понятно, что главная причина, по которой Гвардиола возжелал вратаря — игра ногами. Спокойный и дерзкий бразилец пасует так, как это надо Пепу в начальной стадии атак. Вратарь в одном из первых своих матчей показал скилл распасовщика, отдав голевую на Агуэро через все поле. В дальнейшем по ходу сезона Гвардиола будет использовать именно длинные передачи Эдерсона для взлома чужого прессинга и обхода офсайдов. С бразильским вратарем «Сити» стал универсальнее. Если соперник врубает высокий прессинг, то рискует получить за спину пас от Эдерсона на форвардов. Чтобы контролировать это, приходится опускаться чуть ниже. И тогда «МС» начинает атаку привычным перепасом.

По точности выносов Эдерсон опережает всех голкиперов АПЛ — у него до партнера доходит стабильно каждая вторая попытка. Показатель коротких передач еще круче: из 624 пасов неточными оказались всего два.

«Эдерсон практически полевой игрок в «Сити», он занимает ключевое место на поле в футболе Гвардиолы. Он нужен не только для сейвов, но важен при атаках и сохранении владения мячом. В этом отношении он один из лучших в мире», — оценивал бразильца Шей Гивен

«Все постоянно отмечают его игру ногами, но он отлично выполняет и свою основную работу. Он хорош на линии и когда выходит с нее — после подач. У него отличные рефлексы. Его действия позволяют команде чувствовать себя спокойно», — добавляет Дэвид Симен

Главный и единственный кумир Эдерсона в футболе — Рожерио Сени. Голкипер, забивший за карьеру больше 130 голов. Когда «Сити» официально стал чемпионом Англии, Эдерсон признался — он хочет забить гол за команду. «Не уверен, что смог бы сделать это со штрафного. Но если бы тренер позволил мне пробить пенальти, будьте уверены, я бы реализовал удар.