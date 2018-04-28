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Партию спермы хряка из Нидерландов задержали в Москве из‑за проблем с ветдокументами
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Партию спермы хряка из Нидерландов задержали в Москве из‑за проблем с ветдокументами 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Оформление партии спермы хряка, поступившей в аэропорт «Шереметьево» из Нидерландов, приостановили из-за проблем с ветеринарным сертификатом, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в аэропорту «Шереметьево» на СВХ (складе временного хранения — ред.) АО «Москва-Карго» приостановлено оформление партии спермы хряка в количестве 70 доз, поступившей из Нидерландов в сопровождении ветеринарного сертификата б/н и без даты», — говорится в сообщении.
При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что в пункте 1.8 «сертификат №» ветеринарного сертификата указано «NOT VALID FOR EXPORT» (недопустимо для экспорта); также отсутствует дата оформления ветеринарного сертификата. Груз оформлен после предоставления ветеринарного сертификата с указанием номера и даты его выдачи.
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