На первом тестовом матче на «Самара Арене» задействуют 140 медработников

На стадионе будут работать пять медицинских пунктов, 20 мобильных бригад и 14 карет скорой помощи.

Все они будут оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь на арене и на «последней миле» перед ней.

"У каждой мобильной медицинской бригады есть оборудование для оказания первичной медико-санитарной помощи и базовых реанимационных мероприятий, — говорит Армен Бенян. — А в каждом медицинском пункте и каждой машине скорой помощи имеется оборудование для проведения расширенных реанимационных мероприятий. Если возникнет необходимость, будет проведена медицинская эвакуация пациента в уполномоченные больницы FIFA — больницу им. Середавина или больницу им. Пирогова".

Напомним, первый тестовый матч на «Самаре Арене» пройдет 28 апреля. Им станет встреча 35 тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» — «Факел» (Воронеж). Он пройдет при 30%-й загрузке стадиона (реализовано 15 тысяч билетов), что связано с требованиями ФИФА. Во время игры будут тестироваться все системы и сервисы.

По итогам матча будет организован сбор предложений. Поделиться ими можно будет по многоканальному телефону 8 (846) 200-01-27 (будет работать 28 и 29 апреля), а также отправив письмо на электронную почту social@samara-2018-host.city. Также рекомендуется помечать отзывы о тестовых матчах в социальных сетях хештегом #СамараАренаОтзыв, чтобы их было проще найти, обобщить и учесть в работе.