И снова в бой: костромичи уже готовятся воевать с борщевиком

На протяжении многих лет в Костромской области пытаются бороться с борщевиком. Пока этот бой выигрывает опасный сорняк. И если раньше его можно было встретить только на обочинах дорог, в полях, и преимущественно в сельской местности, то сейчас борщевик Сосновского обосновался и в городе. Так, например, в прошлом году костромичи сообщали о кустах этого растения, обнаруженных в Давыдовском. Сигнал поступал и с проспекта Мира. Столкнулись с борщевиком и жители Якиманихи, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Мы как-то посмотрели программу по телевизору про борщевик. После этой программы всех детей предупредили, показали в интернете это растение, рассказали о том, что оно опасно. Строго настрого запретили подходить на даче, если, вдруг увидят. И тут выходим во двор и видим такие же кусты на площадке. Муж за лопатой домой пошёл, всю эту гадость выкопал, — рассказали жители Якиманихи.

Специалисты говорят, что с борщевиком во дворах и на садовых участках нужно начинать бороться пока растение ещё молодое. Не дожидаться, когда она вымахает выше человеческого роста и распустит свои «зонтики». Одно такое растение может сбросить более пяти тысяч семян за сезон. И если его не уничтожить, рядом с одним ядовитым сорняком уже через пять-десять лет могут вырасти сотни кустарников борщевика Сосновского.

Я очень часто вспоминаю известную сказку Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». Там описывается растение, с которым очень сложно было бороться. Очень живучее оно было. Так вот, борщевик чем-то напоминает это волшебное растение. Борщевик когда зацветает, он может дать по разным источникам до 8 тысяч плодов. А кто-то говорит даже до 20 тысяч семян. Семена разносятся ветром и на колёсах автомобилей, — рассказывает биолог Галина МАКЕЕВА.

Поэтому чем раньше начать борьбу с борщевиком, тем лучше. Если вы решите сами уничтожить ядовитый сорняк у себя во дворе или в огороде, необходимо одеться в плотную одежду. Так, чтобы все части тела были закрыты. Для начала необходимо срубить все листья борщевика. Как только остатки стебля завянут (это может произойти в этот же день или на следующий), растение необходимо выкопать вместе с корнями.