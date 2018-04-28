Полиция начала расследование в отношении «Бенфики»

Португальская полиция расследует матчи футбольного клуба «Бенфики» за последние пять лет. Об этом информирует "Советский спорт"

Лиссабонцы подозреваются в махинациях с результатами игр. По данным Expresso, прокуратура подвергнет расследованию 163 матча «Бенфики» в чемпионате Португалии с сезона 2013/14, после которого «орлы» четырежды становились победителями Лиги Нош.

В текущем сезоне «Бенфика» занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Порту» два очка.

Напомним, что ранее португальский гранд был оштрафован дисциплинарным комитетом ФИФА за нарушения при трансферах.