Ещё
Полиция начала расследование в отношении «Бенфики»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция начала расследование в отношении «Бенфики» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Португальская полиция расследует матчи футбольного клуба «Бенфики» за последние пять лет. Об этом информирует "Советский спорт".
Лиссабонцы подозреваются в махинациях с результатами игр. По данным Expresso, прокуратура подвергнет расследованию 163 матча «Бенфики» в чемпионате Португалии с сезона 2013/14, после которого «орлы» четырежды становились победителями Лиги Нош.
В текущем сезоне «Бенфика» занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Порту» два очка.
Напомним, что ранее португальский гранд был оштрафован дисциплинарным комитетом ФИФА за нарушения при трансферах.
Газета.Ru: последние новости
Российская гимнастка Кудрявцева поделилась откровенным фото в купальнике "Ювентус" может отдать за Марсьяля €50 млн Горнолыжница Вонн встречается с хоккеистом Суббаном
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка45
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
Англия в истерике. Символ страны решили продать53
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение