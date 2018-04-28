Прокуратура подозревает «Бенфику» в махинациях с результатами

Футбольный клуб «Бенфика» попал под подозрение со стороны властей Португалии из-за демонстрируемых результатов команды. Сообщается, что португальская прокуратура инициировала расследование в отношение лиссабонского клуба из-за подозрений в возможных манипуляциях результатами.

В частности, ими будет изучено 163 матча чемпионата страны с участием «Бенфики» и, как сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Expresso, после начала расследования португальские органы получили право на чтение переписки всех игроков и руководителей «орлов». В прокуратуре не исключают, что это может поспособствовать продвижению расследования в данном деле.

Напомним, что с сезона 2013/14 «Бенфика» четыре раза подряд становилась чемпионом Португалии. На данный момент клуб в статусе действующего обладателя трофея занимает вторую строчку в национальном первенстве, отставая от лидирующего «Порту» на два очка. Отметим, что «Бенфика» является самым титулованным клубом Португалии — в ее активе 36 титулов чемпиона страны.