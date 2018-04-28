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Твиттер «Лады» — «Металлургу» Нк и «Югре»: сообразим на троих?
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Твиттер «Лады» — «Металлургу» Нк и «Югре»: сообразим на троих? 

Чемпионат.com 1 час назад
Официальный «твиттер» тольяттинской «Лады» написал шутливое обращение к новокузнецкому «Металлургу» и ханты-мансийской «Югре». Напомним, «Лада» и «Югра» были исключены из КХЛ по окончании сезона-2017/18 и будут играть в ВХЛ, «Металлург» отправился туда годом ранее.
«Псс, «Металлург», нас тут с «Югрой» к вам спустили. Вы как бывалые делитесь: явки, места, пароли… Кстати, насчёт «пароли», может сообразим на троих? Посидим, поговорим, потом бывшим названивать будем», — написано в «твиттере» тольяттинского клуба. К обсуждению подключился и «Нефтехимик»: «Звоните, вспомним былое».
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