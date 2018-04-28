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Житель Волжского задержан с привезенной из Москвы крупной партией метадона
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Житель Волжского задержан с привезенной из Москвы крупной партией метадона 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Под Волгоградом на посту ДПС в Городищенском районе задержали 18-летнего пассажира иномарки с крупной партией метадона, об этом РИА34 сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД.
— Проведенная специалистами экспертиза показала, что вещество общим весом 50 граммов, что является значительным размером, — пояснили в областной полиции. — Задержанный рассказал, что купил партию наркотика в Москве. Планировал сбыть его мелкими партиями через закладки в тайниках в Волжском.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Жителю Волсжкого грозит до 15 лет лишения свободы.
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