Житель Волжского задержан с привезенной из Москвы крупной партией метадона

Под Волгоградом на посту ДПС в Городищенском районе задержали 18-летнего пассажира иномарки с крупной партией метадона, об этом РИА34 сообщили в пресс-службе регионального Главка МВД

— Проведенная специалистами экспертиза показала, что вещество общим весом 50 граммов, что является значительным размером, — пояснили в областной полиции. — Задержанный рассказал, что купил партию наркотика в Москве. Планировал сбыть его мелкими партиями через закладки в тайниках в Волжском.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Жителю Волсжкого грозит до 15 лет лишения свободы.