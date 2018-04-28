Ещё
Военнослужащие ЦВО выиграли Кубок Вооруженных Сил РФ по гиревому спорту второй год подряд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Военнослужащие ЦВО выиграли Кубок Вооруженных Сил РФ по гиревому спорту второй год подряд 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Турнир был посвящен памяти начальника химических войск Министерства обороны СССР Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова, который лично руководил ликвидацией последствий на Чернобыльской АЭС.
Военнослужащие Центрального военного округа выиграли Кубок Вооруженных Сил РФ по гиревому спорту. Турнир был посвящен памяти начальника химических войск Министерства обороны СССР Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова, который лично руководил ликвидацией последствий на Чернобыльской АЭС.
В соревнованиях, которые проходили в семи весовых категориях, приняли участие 198 военнослужащих в составе 17 команд. Спортсмены выполняли упражнения в различных дисциплинах, таких как толчок по длинному циклу, классическое двоеборье и эстафета в классическом толчке. Большая часть упражнений была выполнена участниками состязаний с гирей 32 кг, кроме толчка гири в женской дисциплине, где применялась гиря 24 кг.
«Серебро» в общекомандном зачете завоевали военнослужащие Западного военного округа, «бронза» — у Воздушно-космических сил.
ТК «Звезда»: последние новости
ФСБ пресекла деятельность 26 частников бандгрупп В российском посольстве рассказали о попытках представителей США проникнуть в резиденцию генконсула РФ в Сиэтле Видео с чихающим котом заворожило Интернет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла 15-летняя российская сноубордистка9
Англия в истерике. Символ страны решили продать37
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского9
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение