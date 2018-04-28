«Красно-синий самый сильный»: общество ЦСКА отмечает 95-летие

История легендарного спортивного общества началась в 1923 году, когда в Москве состоялся футбольный матч на первенство города с участием команды Опытно-показательной военно-спортивной площадки Всевобуча (ОППВ). В настоящее время армейский клуб входит в состав Министерства обороны . В Москве и других городах страны работают десятки спортивных школ ЦСКА, которые готовят чемпионов мира и Олимпийских игр.

ОППВ была образована на базе существовавшего еще в дореволюционные годы Общества любителей лыжного спорта, располагавшегося в парке «Сокольники» — районе, который по иронии судьбы в дальнейшем стал домашним для главного антагониста армейцев — московского "Спартака" . Члены ОППВ занимались военно-прикладными видами — стрелковым и лыжным спортом, легкой и тяжелой атлетикой, боксом, а также игровыми дисциплинами — баскетболом, хоккеем с мячом и футболом. Через пять лет площадка Всевобуча вошла в состав ЦДКА — Центрального дома Красной армии, став отделом физической культуры и спорта. Клуб в итоге стал армейским, при этом привычное название ЦСКА как общество, так и его команды по различным игровым видам спорта получили лишь в 1960 году — специальным приказом министра обороны Родиона Малиновского

Подготовка спортсменов-армейцев пригодилась в годы Великой Отечественной войны — они одними из первых отправились на фронт, составив ударные лыжные батальоны, группы подрывников и разведчиков. При этом многие известные спортсмены оставались в тылу, где занимались подготовкой резерва действующей армии, готовили инструкторов рукопашного боя и лыжного дела. Так, остались в Москве футболисты ЦДКА, которые продолжали тренироваться в столице, а во время бомбежек охраняли армейские объекты.

К началу войны был в разгаре очередной чемпионат страны по футболу, который впервые состоялся в 1936 году. Хотя в довоенные годы ЦДКА не удалось стать чемпионом СССР, команда с первых же турниров вошла в число сильнейших в стране, в 1938 году завоевав серебро, а в следующем году — бронзу. В 1939 году лучшим бомбардиром советского чемпионата впервые стал армеец — легендарный Григорий Федотов , чьим именем впоследствии был назван учрежденный по инициативе знаменитого статистика Константина Есенина символический клуб самых результативных футболистов страны. В конце 40-х годов Федотову удалось первому забить 100 голов в чемпионатах СССР.

Золотые годы «команды лейтенантов»

Уже 13 мая 1945 года, через несколько дней после Победы, стартовал футбольный чемпионат страны. ЦДКА на финише вновь уступил столичному «Динамо», однако на следующий год стал-таки чемпионом СССР. Послевоенный клуб называли «командой лейтенантов» — в начале войны все имевшие среднее образование армейцы прошли обучение и получили звания младших лейтенантов. Звездами той команды были также Валентин Николаев , Алексей Гринин, Юрий Нырков Владимир Дёмин , а возглавлял ЦДКА Борис Аркадьев.

Новым лидером ЦСКА в послевоенные годы стал Всеволод Бобров — культовая фигура в советском спорте на протяжении нескольких десятилетий. Бобров был звездой как в футболе, так и в хоккее, а затем сделал отличную тренерскую карьеру, приведя к чемпионству хоккейный «Спартак», а со сборной СССР выиграв два чемпионата мира. Именно Бобров возглавлял сборную СССР во время легендарной суперсерии с канадцами в 1972 году.

Футбольный ЦДКА выиграл еще четыре чемпионата страны за пять лет, однако следующего титула пришлось ждать 19 лет. Так совпало, что армейцы перестали доминировать в отечественном футболе после очередного переименования в 1951 году — в ЦДСА, так как Красная армия стала называться Советской. В итоге за последующие 40 лет армейцы лишь дважды завоюют чемпионский титул — в 1970 и 1991 годах. В 70-х годах ЦСКА стал середняком, а в следующее десятилетие несколько сезонов и вовсе провел в первой лиге.

"Золотые годы" футбольного ЦСКА вернулись с приходом на должность президента клуба Евгения Гинера , хотя команда уже не имела отношения ни к армии, ни к «большому» ЦСКА. За последние 16 лет армейский клуб шесть раз стал чемпионом России и семь раз — обладателем Кубка страны.

Доминирование в советском хоккее

После распада СССР закончилось могущество и хоккейного ЦСКА, которому не было равных в стране несколько десятилетий. 32 раза ЦСКА выиграл чемпионаты СССР, при этом с 1976 по 1989 год — 13 раз подряд. Славу армейскому хоккею принес Анатолий Тарасов , который впервые возглавил команду в 1947 году — в 29 лет, и работал с короткими перерывами до 1974 года. Любопытно, что через год прославленный хоккейный тренер был назначен… наставником футбольного ЦСКА, с которым занял лишь 13-е место в высшей лиге. Тренировки с максимальными нагрузками, практикуемые в хоккее, в футболе пользу принести не могли.

Повторить армейские рекорды уже никто не сможет, к тому же, в отличие от футбольного клуба, хоккейный ЦСКА считался базовым для сборной СССР, которую в 70-90-х годах возглавлял другой наставник армейцев — Виктор Тихонов . В ЦСКА собирались сильнейшие хоккеисты страны, а сборную обычно представляли две-три армейские пятерки.

"Не просто четыре буквы"

"ЦСКА для меня и моей семьи — это второй дом, — рассказал знаменитый советский хоккеист Борис Михайлов в беседе с корреспондентом ТАСС . — Я был призван в ряды Советской армии из команды «Локомотив» в 1967 году и играл вплоть до 1980 года. Я выступал в прославленной команде ЦСКА, которую возглавлял великий Анатолий Тарасов. Затем перешел на тренерскую работу. Если бы я не пришел в армейский клуб, навряд ли добился бы каких-то успехов и результатов, как вместе с хоккейной командой ЦСКА. Были люди, которые учили меня играть, я брал с них пример. Здесь состоялась наша величайшая тройка Михайлов — Владимир Петров — Валерий Харламов".

Михайлов считает, что все его успехи как в спорте, так и в жизни связаны именно с ЦСКА. «Мои сыновья Андрей и Егор занимались в спортивной школе ЦСКА, — сказал специалист. — По сегодняшний день все мы какими-то узами связаны с армейским хоккейным клубом. Для меня это не просто четыре буквы, а нечто гораздо большее. В то время, когда я находился в этом клубе, там были великие тренеры не только по хоккею, но и по баскетболу, волейболу, легкой атлетике. И все между собой общались. Я, например, общался на сборах с футболистами, баскетболистами, дружил с гандболистами».

По словам Михайлова, ЦСКА прививает своим воспитанникам лучшие человеческие качества. «Это величайший клуб, который не только доводит большинство спортсменов до высшей квалификации, но и ставит их прежде всего как людей, — отметил он. — Армейцы знают, что такое честь, дружба, преданность. ЦСКА — это одна большая семья. Связь между профессиональными клубами была, есть и будет, потому что это традиция армейского спорта».

В российской истории армейцы лишь раз стали чемпионами страны — в 2015 году, когда этот титул разыгрывался по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Выиграть Кубок Гагарина ЦСКА пока не удается, в нынешнем сезоне армейцы вновь вышли в финал, но уступили казанскому «Ак Барсу».

В конце 90-х годов и вовсе существовали два ЦСКА — после увольнения Виктора Тихонова в 1996 году был учрежден альтернативный клуб — ХК ЦСКА. Какое-то время два клуба вместе выступали в суперлиге, причем финансовые проблемы существовали у каждого. Объединение произошло лишь в 2002 году, когда «армейский» ЦСКА вылетел из суперлиги и существовала вероятность исчезновения армейского хоккея.

Кузница олимпийских кадров

За последние десятилетия существование прекратили сразу несколько легендарных армейских команд. В 2008–2009 годах были расформированы женский баскетбольный и оба волейбольных ЦСКА, причем мужской клуб остается самым титулованным в европейском баскетболе, 33 раза выиграв чемпионат СССР и 13 раз — Кубок европейских чемпионов. Лишь мужской баскетбольный ЦСКА остается одним из сильнейших в Европе, 44 раза выиграв национальные чемпионаты. История клуба на протяжении нескольких десятилетий была связана с фигурой знаменитого тренера Александра Гомельского, который привел сборную СССР к победе на Олимпиаде 1988 года. Однако БК ЦСКА сейчас к армейскому клубу тоже отношения не имеет.

В 1953 году произошло знаковое событие для армейского спорта — ЦДСА объединился с ВВС МВО. От «летчиков» армейский клуб получил инфраструктуру на Ленинградском проспекте, где рядом со старым аэропортом располагались авиационные ангары, которые были перестроены под спортивные тренировочные площадки. В дальнейшем в этом месте были построены хоккейная и баскетбольная площадки, легкоатлетический манеж и другие спортивные сооружения ЦСКА. Район станции столичного метрополитена «Аэропорт» давно стал армейским, а два месяца назад недалеко появилась и станция «ЦСКА».

В 1980 году, накануне летней Олимпиады в Москве, на Ленинградском проспекте был открыт Музей спортивной славы ЦСКА. А через три года, в честь 60-летия общества, была открыта Аллея славы ЦСКА, где установлена бронзовая шеренга бюстов выдающихся атлетов.

"Одна дружная спортивная семья"

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов рассказал ТАСС, что для него всегда было честью выступать за ЦСКА. «Это общество с великой историей, — сказал спортсмен. — ЦСКА всегда и во всех видах спорта был в лидерах на российской и мировой арене. Большая армейская семья постоянно взаимодействует, я общаюсь с многими другими спортсменами, представляющими наше общество в различных видах спорта. ЦСКА дал мне много близких и знакомых людей, с которыми я постоянно поддерживаю отношения. У нас одна дружная спортивная семья. Армейские атлеты всегда отличались стойкостью, трудолюбием, ответственностью, отвагой и дисциплиной. Все это в совокупности дает результаты, которых добивается ЦСКА во всех видах спорта».