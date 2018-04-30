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Воспитанников школ ЦСКА посвятили в армейцы
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Воспитанников школ ЦСКА посвятили в армейцы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
После торжественного посвящения для новых армейцев был организован квест на тему истории армейского спорта, который прошёл на территории комплекса спортивных объектов ЦСКА.
В Москве в универсальном спортивном комплексе «Игровой» в честь празднования 95-летия Центрального спортивного клуба армии прошло посвящение воспитанников спортивных школ олимпийского резерва в ряды армейцев. Грамоты юным спортсменам вручил начальник ЦСКА полковник Артем Громов.
После торжественного посвящения для новых армейцев был организован квест на тему истории армейского спорта, который прошёл на территории комплекса спортивных объектов ЦСКА.
Всего в квесте приняло участие шесть команд, сформированных из спортивных школ олимпийского резерва:
1. СШОР по легкой атлетике и СШОР по гимнастике;
2. СШОР по баскетболу, волейболу, мини-футболу и СШОР по теннису и бадминтону;
3. СШОР по плаванию и прыжкам в воду и СШОР ВМФ;
4. СШОР по боксу и кикбоксингу и СШОР по единоборствам;
5. СШОР по зимним видам спорта и СШОР по фигурному катанию;
6. СШОР по современному пятиборью и СШОР по стрелковым видам спорта.
Участникам мероприятия были вручены памятные подарки, а победитель исторического квеста удостоен главного приза соревнований.
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