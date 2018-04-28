Бобслеист Касьянов планирует начать централизованную подготовку к новому сезону 10 июня

МОСКВА, 28 апреля. / ТАСС /. Лидер мужской сборной России по бобслею Александр Касьянов планирует начать подготовку к новому сезону в составе национальной команды 10 июня. Об этом Касьянов сообщил ТАСС.

В конце марта Касьянов стал чемпионом России в соревнованиях экипажей бобов-двоек и бобов-четверок. Ранее он по решению Международного олимпийского комитета был вынужден пропустить Олимпиаду-2018, перед началом которой рассматривался в качестве одного из главных претендентов на победу в четверках.

"После окончания прошлого сезона у нас был небольшой перерыв на отдых, но сейчас мы уже начали самостоятельную подготовку, — заметил Касьянов. — В середине мая в Москве мы уже должны пройти углубленное медицинское обследование".

"Первый сбор у нас должен начаться 10 июня в Сочи. Но я не исключаю, что из-за чемпионата мира по футболу позже могут быть определенные временные корректировки. Он будет втягивающим. Специальная работа начнется в конце лета", — заключил спортсмен.