Бобслеист Касьянов планирует начать централизованную подготовку к новому сезону 10 июня 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Лидер мужской сборной России по бобслею Александр Касьянов планирует начать подготовку к новому сезону в составе национальной команды 10 июня. Об этом Касьянов сообщил ТАСС.
В конце марта Касьянов стал чемпионом России в соревнованиях экипажей бобов-двоек и бобов-четверок. Ранее он по решению Международного олимпийского комитета был вынужден пропустить Олимпиаду-2018, перед началом которой рассматривался в качестве одного из главных претендентов на победу в четверках.
"После окончания прошлого сезона у нас был небольшой перерыв на отдых, но сейчас мы уже начали самостоятельную подготовку, — заметил Касьянов. — В середине мая в Москве мы уже должны пройти углубленное медицинское обследование".
"Первый сбор у нас должен начаться 10 июня в Сочи. Но я не исключаю, что из-за чемпионата мира по футболу позже могут быть определенные временные корректировки. Он будет втягивающим. Специальная работа начнется в конце лета", — заключил спортсмен.
В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда приняла решение аннулировать результаты ОИ-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В числе них были и действующие бобслеисты: Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин. Спортивный арбитражный суд (CAS) незадолго до старта Игр в Южной Корее снял с этих спортсменов пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах, однако оставил в силе аннулирование результатов на Олимпиаде-2014, где экипаж Касьянова показал четвертое время как в двойках, так и в четверках. В настоящее время Касьянов вместе с Пушкаревым и Хузиным ждут мотивировочной части решения CAS, после чего совместно с адвокатами примут решение о дальнейших действиях.