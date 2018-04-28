Ростовчане смогут бесплатно пользоваться автобусами-шаттлами во время ЧМ-2018 

Жители донской столицы смогут бесплатно пользоваться автобусами-шаттлами, которые будут работать во время ЧМ-2018. Об этом сообщает РБК-Ростов со ссылкой на слова первого заместителя градоначальника Александра Скрябина. Автобусы будут работать по восьми маршрутам.
«Шаттлы будут бесплатными, то есть жители, которые попадают в зону ограничения, смогут ими пользоваться», — отметил он.
Всего будет задействовано 165 автобусов. Планируется, что основная загрузка в автобусах будет в период за 5 часов до начала матча и спустя 3 часа после него. Сложнее всего придется в момент окончания игры, когда из «Ростов-Арены» одновременно выйдет 45 тыс. человек.
«В этот пик периодичность выезда шаттлов по каждому маршруту составит около 1,5 мин с корректировкой по загрузке», — сказал Александр Скрябин. До Чемпионата мира по футболу-2018 осталось 46 дней. В нем примут участие 32 сильнейших сборные планеты. На «Ростов-Арене» пройдут пять матчей: четыре групповой серии 17, 20, 23 и 26 июня (Бразилия и Швейцария, Уругвай и Саудовская Аравия, Южная Корея и Мексика, Исландия и Хорватия), а также один матч 1/8 финала (2 июля).