Легкоатлетическая эстафета ввергла центр Кургана в транспортный коллапс

Жители Кургана жалуются на затрудненное движение в центре города — там сегодня проходит эстафета на призы областной газеты. Из-за соревнования перекрыто движение на улицах Гоголя, Томина, Карла Маркса и Ленина.

— То крестный ход, то велопробег… Перекрыли дороги на ремонт коммуникаций подземных, остальные дороги — для велопробега. А людям работать надо. День-то рабочий, — жалуется подписчик группы «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».

— А перенести на выходной ума не хватило? И почему бы такие мероприятия не проводить где-нибудь в менее напряженном в транспортном отношении месте? Да хоть в ЦПКиО, к примеру… — согласен с ним еще один курганец.

По традиции маршрут эстафеты пролегает по улицам Гоголя, Томина, Карла Маркса и Ленина. На старт соревнований вышли команды детских садов и сильнейшие команды районов Курганской области, сообщили в управлении по физкультуре, спорту и туризму Курганской области.

Напомним, соревнования должны были состояться 21 апреля, тоже в субботу, но в выходной день. Однако из-за плохой погоды забег решили перенести. Эстафета должна завершиться в 16:00.