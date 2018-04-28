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«Новый мир» бежит — все бегут. В Кургане прошла ежегодная эстафета
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«Новый мир» бежит — все бегут. В Кургане прошла ежегодная эстафета 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 28 апреля, в Кургане днем прошла ежегодная легкоатлетическая эстафета на призы областной газеты «Новый мир». В конце апреля уже 78 лет подряд читатели газеты и просто жители области собираются вместе, чтобы испытать свои силы, прийти к финишу первым и унести домой заветные медали. Традиционно забег происходит по центральным улицам города: Гоголя, Карла Маркса, Томина и Ленина. Поэтому в день соревнований, автолюбители вынуждены изменить привычному маршруту, и ехать в объезд. По информации организаторов мероприятия, сегодня н старте сошлись 11 факультетов разных Зауральских ВУЗов, дошколята, команды муниципальных районов и даже именитые спортсмены области.
Помимо легкоатлетического забега, прошла зрелищная велогонка, универсиада Курганской области и соревнования по перетягиванию каната в зачет XXI областных сельских спортивных игр «Золотой колос». По итогу эстафеты Среди детских садов Кургана, которые заявились участвовать: на первом месте детский сад № 92, на втором — детский сад № 133, на третьем — детсад № 111. Подробности мероприятия новомировцы не раскрывают, оставляя за собой право на эксклюзив.
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