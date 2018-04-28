Маршруты троллейбусов изменятся в Челябинске на время эстафеты 2 мая

Маршруты троллейбусов в Челябинске изменятся на время легкоатлетической эстафеты, которая пройдёт на проспекте Ленина 2 мая, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

С 11 до 13:45 троллейбусы будут передвигаться по следующим трассам:

Маршрут № 8 ЧКПЗ — КБС (по ул. Гагарина) Маршрут № 10 ЧКПЗ — КБС и ул. Молодогвардейцев — ул. Братьев КашириныхМаршрут № 14 ЧМК — ул. Братьев КашириныхМаршрут № 17 ул. Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ул. Труда — ул. Братьев Кашириных — ул. Молодогвардейцев — ул. МолдавскаяМаршрут № 19 ТЭЦ 3 — Первоозёрный — ЧТЗМаршрут № 26 и 27 ул. Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ул. Труда — ул. Братьев Кашириных — ул. Чичерина — ул. Молдавская

Напомним, помимо легкоатлетической эстафеты, 2 мая в Челябинске состоится велогонка и забег на лыжероллерах. О перекрытии движения транспорта на время соревнований — в нашем материале.