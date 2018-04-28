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Евротур. Шведские игры-2018. Швеция — Россия: По какому каналу и в какое время трансляция
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Евротур. Шведские игры-2018. Швеция — Россия: По какому каналу и в какое время трансляция 

Прогнозист.ру 3 часа назад
Фото: sportoboz.ru sportoboz.ru В субботу, 28-го апреля, национальная сборная России по хоккею проведёт свой 2-ой матч в рамках шведского этапа Евротура-2017/18. Во 2-ом туре Шведских игр-2018 отечественные хоккеисты сыграют с хозяевами соревнований. Противостояние дружин Ильи Воробьёва и Рикарда Грёнборга пройдёт в Стокгольме на ледовой арене «Ховет». Начало встречи «красной машины» и «трёх корон» намечено на 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Игра». Эфир также доступен в Интернете. Ведущие мировые букмекеры в грядущем матче предпочтение отдают хозяевам площадки. Так, известный игорный оператор Winline на победу шведов даёт коэффициент 1.84, тогда как триумф «русской дружины» котируется за 3.34. На ничейный исход противостояния, который переведёт игру в овертайм, можно сделать ставку с коэффициентом 4.23. Следует напомнить, что в стартовом туре Шведских Игр-2018 россияне в серии буллитов уступили команде Финляндии (2:3 Б), а сборная Швеции победила Чехию (3:1).
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