Данис Зарипов: «В „Рейнджерс“ были обеспокоены, что в своем возрасте не смогу адаптироваться к их скоростям»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью порталу «События» рассказал о предложениях из НХЛ и о том, почему все-таки не уехал за океан. Напомним, что по итогам сезона 37-летний хоккеист стал пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

— Во время дисквалификации было несколько предложений из НХЛ. Самое весомое сделали «Рейнджерс» — они вышли со мной на связь на второй день после того, как информация о моей дисквалификации была обнародована. Предложили сотрудничество, на что я с удивлением ответил: «Вы же понимаете, сколько мне лет, я не такой быстрый, как пол-лиги». Они ответили, что им нужен возрастной лидер, который будет вести ребята за собой, играть в большинстве и показывать молодым техничный хоккей. Меня это порадовало, и мы потихоньку стали вести переговоры. Через несколько дней комиссар НХЛ Гарри Бетмен заявил, что в связи с допинговым скандалом они не имели подписывать меня без разрешения ИИХФ, пока не разберутся в ситуации детально. На протяжении месяца мы ежедневно общались и делали все, чтобы лига разрешила подписать мне контракт.