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Опять за старое: Дэвид Бекхэм коротко подстригся
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Опять за старое: Дэвид Бекхэм коротко подстригся 

Журнал ОК! 1 час назад
Не так давно в прессе появились новости о том, что супруги Бекхэм приняли решение разъехаться по разным городам. Об официальном расставании речи пока не идет, но для Дэвида, похоже, жизнь только начинается. И начал футболист с путешествия в Макао, где впервые продемонстрировал свою новую прическу.
@davidbeckham
Честно говоря, в сравнении с былыми бьюти-экспериментами Дэвида, сильно укороченный вариант его знаменитой «британской» стрижки выглядит очень даже симпотично. К слову, трансформации со стилем — семейная черта Бекхэмов. Виктория Бекхэм, в частности, прошла большой путь от образа поп-звезды начала нулевых до нынешней иконы стиля, и Дэвид за это время тоже сменил не мало причесок — в его жизни были даже дреды.
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