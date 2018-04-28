Опять за старое: Дэвид Бекхэм коротко подстригся 

Не так давно в прессе появились новости о том, что супруги Бекхэм приняли решение разъехаться по разным городам. Об официальном расставании речи пока не идет, но для Дэвида, похоже, жизнь только начинается. И начал футболист с путешествия в Макао, где впервые продемонстрировал свою новую прическу.
@davidbeckham
Честно говоря, в сравнении с былыми бьюти-экспериментами Дэвида, сильно укороченный вариант его знаменитой «британской» стрижки выглядит очень даже симпотично. К слову, трансформации со стилем — семейная черта Бекхэмов. Виктория Бекхэм, в частности, прошла большой путь от образа поп-звезды начала нулевых до нынешней иконы стиля, и Дэвид за это время тоже сменил не мало причесок — в его жизни были даже дреды.