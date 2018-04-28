Австрия начала расследование инцидента с сирийцами на Голанских островах

Ознакомившись с попавшем в сеть видео, где девять сирийцев попадают в засаду на Голанских высотах и их расстреливают на месте, министерство обороны Австрии официально заявило о создании специальной комиссии по расследованию инцидента, сообщают немецкие СМИ.

«Все обстоятельства в ближайшее время будут подвергнуты тщательному анализу и детально прояснены, — заявил министр обороны страны Марио Кунасек. — Мы не знали о подробностях случившегося, поэтому начинаем следственные действия только сейчас. Виновные, если будет доказано наличие в их действиях состава преступления, будут наказаны».

Случай произошёл в 2012 году. На видео, которое конспиративно снимали австрийские «голубые каски», отчётливо видно, как боевики создают засаду. Им был заранее известен маршрут жертв. Солдаты ООН на тот момент решили не вмешиваться и никого не предупреждать.

Через час в ловушке застрял белый внедорожник, и боевики расправились с водителем и пассажирами. Весь процесс «голубые каски» сняли на видео. На видео стали отчётливо слышны переговоры, из которых ясно, что так называемые миротворцы обсуждают, стоит ли вмешиваться. Они приходят к выводу, что нет, потому иначе они «станут следующими». А после трагедии солдаты никак не могут решить, имеет ли смысл отправлять скорую помощь и что дальше нужно делать.

Многонациональные силы ООН на Голанских высотах контролируют соблюдение режима прекращения огня между Сирией и Израилем с 1974 года. Австрия прекратила свою миссию ООН в 2013 году.