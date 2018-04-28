Более 80% средств на кампанию Грудинина перечислила КПРФ

Итоговый финансовый отчет Грудинина, как и отчеты других принимавших участие в кампании кандидатов, опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ) России.

В целом за период кампании в избирательный фонд Грудинина поступило 227 миллионов 283 тысячи рублей, из которых большую часть составили средства, выделенные кандидату выдвинувшей его Коммунистической партией Российской Федерации — 197 миллионов 877 тысяч рублей, указано в отчете. Сумма в графе «собственные средства кандидата» составила 0.00 рублей.

Пожертвования граждан в избирательный фонд кандидата от компартии составили сумму порядка 6,6 млн рублей, а взносы юридических лиц — почти 22,5 млн рублей.

В целом около 291 тысячи рублей поступили в избирательный фонд с нарушениями, поэтому были возвращены отправителям или перечислены в доход бюджета.