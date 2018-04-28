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Более 80% средств на кампанию Грудинина перечислила КПРФ
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Более 80% средств на кампанию Грудинина перечислила КПРФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Более 80% средств на предвыборную кампанию Павла Грудинина в ходе выборов президента России 2018 года перечислила выдвинувшая его партия КПРФ, сам кандидат не делал взносов в свой избирательный фонд, следует из данных его финансового отчета.
Итоговый финансовый отчет Грудинина, как и отчеты других принимавших участие в кампании кандидатов, опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
В целом за период кампании в избирательный фонд Грудинина поступило 227 миллионов 283 тысячи рублей, из которых большую часть составили средства, выделенные кандидату выдвинувшей его Коммунистической партией Российской Федерации — 197 миллионов 877 тысяч рублей, указано в отчете. Сумма в графе «собственные средства кандидата» составила 0.00 рублей.
Пожертвования граждан в избирательный фонд кандидата от компартии составили сумму порядка 6,6 млн рублей, а взносы юридических лиц — почти 22,5 млн рублей.
В целом около 291 тысячи рублей поступили в избирательный фонд с нарушениями, поэтому были возвращены отправителям или перечислены в доход бюджета.
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