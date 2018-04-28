Итоговый финансовый отчет о средствах избирательного фонда кандидата на должность Президента РФ Павла Грудинина 

Парламентская газета: последние новости

Инвалиды должны заниматься спортом там, где им удобно

Представители США пытаются проникнуть на территорию генконсульства РФ в Сиэтле

В Чите полицейский нашёл 805 тыс. рублей в лифте и сразу появились два хозяина денег