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Марадона, ни разу не проиграв, покинул чемпионат ОАЭ после грубой ошибки вратаря
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Марадона, ни разу не проиграв, покинул чемпионат ОАЭ после грубой ошибки вратаря 

SPORT24.ru 53 минуты назад
Накануне стало известно, что знаменитый аргентинец Диего Марадона покидает пост главного тренера эмиратского клуба «Аль-Фуджайра». Информацию подтвердил адвокат 57-летнего специалиста Матиас Морла.
Марадона тренировал «Аль-Фуджайру» с 8 мая 2017 года. Любопытно, что под его руководством команда не потерпела ни одного поражения в нынешнем сезоне второй по силе лиге ОАЭ. В 22 матчах команда одержала 11 побед и 11 раз сыграла вничью при разнице забитых и пропущенных мячей +16.
Расставание Марадоны и «Аль-Фуджайры» связано с тем, что команда не сумела завоевать автоматическую путевку в высшую лигу, которую гарантирует первое и второе места. «Аль-Фуджайра» завершила сезон на третьей строчке, но еще может получить повышение в классе, если победит в запланированной на май двухматчевой серии плей-офф.
”Аль-Фуджайра” отстала от второго места лишь на два очка. При этом команда поднялась бы на вторую строчку, если бы выиграла в последнем туре. Подопечные Марадоны выигрывали на своем поле со счетом 1:0, но в середине второго тайма пропустили после грубой ошибки вратаря — 1:1.
”Марадона больше не будет тренером команды «Аль-Фуджайра». Решение принято по взаимному согласию. Диего желает клубу всего наилучшего. Это был исторический сезон для «Аль-Фуджайры», которая впервые не потерпела ни одного поражения”, — заявил адвокат Марадоны.
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