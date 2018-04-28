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Итоговый финансовый отчет о средствах избирательного фонда кандидата на должность Президента РФ Романа Худякова
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Итоговый финансовый отчет о средствах избирательного фонда кандидата на должность Президента РФ Романа Худякова 

Парламентская газета 45 минут назад
Центральная избирательная комиссия опубликовала итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Романа Худякова.
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