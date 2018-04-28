Итоговый финансовый отчет о средствах избирательного фонда кандидата на должность Президента РФ Романа Худякова

Центральная избирательная комиссия опубликовала итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на должность Президента Российской Федерации Романа Худякова.