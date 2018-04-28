Матье Вальбуэна: Меня либо любят, либо ненавидят

По мнению экс-полузащитника «Динамо» Матье Вальбуэна , жизнь полосатая — то черная полоса, то белая. Как признался он в интервью еженедельнику France Football, сейчас как раз наступила черная.

«ПОСЛЕ ТРАВМЫ ОТНОШЕНИЕ КО МНЕ ИЗМЕНИЛОСЬ»

— Почему в последнее время вы не попадаете в основу «Фенербахче»? — Начало сезона оказалось очень удачным для меня. Но в январе произошли небольшие разногласия с тренером (Айкутом Коджаманом. — Прим. ред.). Поэтому меня стали меньше выпускать на поле.

Вальбуэна: Я приехал в Турцию не просто отбить бабки и загорать на солнышке

— Что за разногласия? — Я играл, забивал, ассистировал, в команде моя статистика была лучшей. И вдруг как-то потерял доверие. В конце года получил травму, однако у «Фенербахче» дела без меня шли неплохо. Я восстановился, но стал играть меньше. Был бы не в порядке — понятно, можно и посидеть на лавке. Но тут просто ничего не понимаю — почему?

— Вы не узнавали причины? — Они всегда найдут, что сказать. Вроде так бились за меня, хотели, чтобы я перешел, а теперь даже толком и не поговоришь с ними.

— Даже так? — После травмы отношение ко мне изменилось. Хотя каких-то претензий предъявить не могут. Я как был профессионалом, так им и остаюсь. Да, были разговоры с руководством но все без толку. В любом случае продолжаю работать. Люблю этот клуб, очень хочу здесь чего-то добиться. Пока никто не сказал, что я не нужен.

— По слухам, зимой вы должны были перебраться в Китай. — Порой слышишь столько ерунды! С какой стати я должен был куда-то уйти, да еще в разгар сезона! Это не в моих правилах. Пока мои планы не изменились, хочу играть в «Фенербахче». Но не надо зарекаться, всякое может произойти.

Волею наставника «Фенербахче» Айкута Коджамана Вальбуэна (второй слева) все чаще числится на скамейке запасных. Фото Russian Look/Imago​

«КОГДА ИГРАЮ, НИКТО НЕ ВСПОМИНАЕТ О МОЕМ ВОЗРАСТЕ»

— Все время у вас какие-то проблемы… — Так уж получается по жизни.

— Нет ощущения, что после вашего переезда в Турцию болельщики начали вас забывать? — Да, далековато забрался, но есть ведь интернет — болельщики следят за мной. Вдобавок телеканал beIN Sports купил права на трансляции турецкого чемпионата. Во Франции сейчас обо мне и правда меньше говорят. Но не придаю этому значения, не нужна мне эта популярность.

Матье Вальбуэна: Меня уже похоронили, но я считал иначе

— Значит, правильно поступили, уехав подальше? — Во всяком случае, узнал много нового, познакомился с другой культурой, с другим народом. «Фенербахче» — отличный вариант.

— Прошлым летом какое вообще было настроение? — Я не хотел оставаться еще на год в «Лионе». Расстались по взаимному согласию. Не все просто было с моим переходом в «Лион», я оказался в сложной ситуации. Марсельские болельщики мое решение приняли в штыки, для поклонников «Лиона» я тоже был чужой. Но все как-то устаканилось. Президент клуба Жан-Мишель Ола всегда ко мне хорошо относился. Когда был последний матч против «Ниццы», меня проводили аплодисментами. Я чувствовал себя победителем. Очень важно было уйти именно так.

— Даже тренер «Лиона» Бруно Женезио не очень хотел вашего появления в команде. — Да, поначалу отношения не складывались. Порой я на него и обижался, но в момент прощания мы обнялись. Было приятно.

— Скучаете по Франции? — Конечно. Но по мере возможности вижусь с семьей. Есть два прямых рейса в день. Хотя в Турции мне вполне комфортно.

— А продолжить карьеру во Францию — возможен такой вариант? — Почему бы и нет. Но только не сейчас. Я в полном порядке, мне тридцать три, но когда играю, никто не вспоминает о моем возрасте.

«ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ОДИНОКО, ДАЖЕ ПЛАКАЛ»»

— В своих интервью вы часто упоминаете «Марсель». — Его невозможно забыть. Некоторые играли в этой команде лишь один сезон, но она остается с ними на всю жизнь. Я же провел там девять лет! Лучшие годы в карьере.

— Но когда вы приехали в Марсель в составе «Лиона», болельщики вывесили ваше чучело. — Это только от большой любви. Кто еще из бывших игроков «Марселя» удостоился такой встречи! Подобное говорит об особом отношении. Именно так я все воспринял.

Маленький гигант французского футбола. История Вальбуэна

— А каков вообще ваш имидж во Франции? — Неоднозначный. Матье Вальбуэна — его либо любят, либо ненавидят. Мне всегда было трудно, я прошел через все. В Марселе вначале в меня никто не верил. Уже играл в сборной, но специалисты каждую неделю выступали по телевидению, повторяя: не тот уровень. Как это не тот уровень! 52 матча за сборную, два чемпионата мира, один Евро — очень неплохой результат для парнишки из второй лиги ростом метр двадцать — часто и такое писали (смеется).

Люди говорят только о негативе. Кажется, у нас во Франции не любят успешных людей. Да, порой я делал какие-то глупости, но где бы ни играл, никогда не халтурил на поле. А меня всякий раз принижали, недооценивали.

Все эти трудности в Марселе, в Лионе, да и здесь меня только закаляют, делаю выводы. Сейчас как раз некоторый спад, но такова жизнь: то белая полоса, то черная. Я остаюсь оптимистом.

— Вы действительно крепкий, как кремень? — Однажды в Твиттере написали, что я умер. Конечно, это задевает. Но я непробиваемый. Всегда думал так: «Говорите, что хотите, у меня в любом случае все будет отлично».

— Но что-то способно вас ранить? — Были моменты, чувствовал себя одиноко, даже плакал. Но никогда это не отражалось на моем футболе.

В течение нескольких лет Матье Вальбуэна (№8) и Карим Бензема (№10) играли бок о бок в сборной Франции. Фото Russian Look/Imago​

«И В СКАНДАЛЕ ПОСТРАДАЛ, И ОТ СБОРНОЙ ОТЦЕПИЛИ»

— Знаете кого-то из футболистов с подобными проблемами? — Оливье Жиру. Он забивал, забивал, но его все время ругали. Устаешь жить в таком режиме. Было очень больно, когда меня ни с того ни с сего убрали из сборной. Не думал, что со мной простятся именно так.

Матье Вальбуэна: При встрече пожму руку Бензема

— Причина — скандал с Каримом Бензема и шантажистами? — Если бы отцепили, потому что кто-то был лучше, — нет проблем. Но всем понятно, что я не участвовал в Евро только из-за этой истории. И не надо мне пудрить мозги про спортивный принцип. В последний год в «Марселе» я находился не в лучшей форме, но здорово провел ЧМ-2014. Некоторые играли в клубах меньше, чем я, но их взяли в сборную. Это жизнь, но было очень обидно.

— С Дидье Дешамом на сей счет говорили? — Встречался с ним перед Евро. Он сообщил, что я не в списке. Я сказал, что не опущу руки. Дешам ответил: «Работай, не теряй надежды. Если будешь в порядке — вернешься». Но все это только слова. Жалко, и в скандале пострадал, и от сборной отцепили.

— Как-то вы заявили, что при встрече готовы пожать Бензема руку. Он ответил в интернете: «Иди ты со своей рукой». — (После паузы.) Сильно сказано… Но не хочу больше об этом.

— А как относитесь к слухам о его возвращении в сборную? — Без комментариев!

— Вы счастливы? — Очень. У меня жена и двухлетняя дочка. Чувствую себя превосходно и душой, и телом.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Матье ВАЛЬБУЭНА

Полузащитник. Родился 28 сентября 1984 года в Брюже, Франция.

КАРЬЕРА Выступал за «Лангон-Касте» (2003-2004), «Либурн» (2004-2006), «Марсель» (2006-2014), «Динамо» Москва (2014-2015), «Лион» (2015-2017). С июня 2017 года — игрок «Фенербахче».

ДОСТИЖЕНИЯ Чемпион Франции (2009/10), трехкратный обладатель Кубка французской лиги (2009/10, 2010/11, 2011/12), обладатель Суперкубка Франции (2010).

ЗА СБОРНУЮ ФРАНЦИИ провел 52 матча, забил 8 мячей.