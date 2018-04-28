«Барселона» намерена вернуть Неймара

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил о готовности каталонского клуба вернуть Неймара. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Мне нравятся, когда лучшие футболисты выступают в чемпионате Испании. Конечно, я был бы рад возвращению Неймара в «Барселону», — заявил он испанскому изданию Marca.

Напомним, что Неймар со скандалом покинул «сине-гранатовых» летом 2017. Его трансфер обошелся «ПСЖ» в €222 млн В текущем сезоне 26-летний форвард провел 30 матчей и забил 28 голов.