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«Барселона» намерена вернуть Неймара
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«Барселона» намерена вернуть Неймара 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил о готовности каталонского клуба вернуть Неймара. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мне нравятся, когда лучшие футболисты выступают в чемпионате Испании. Конечно, я был бы рад возвращению Неймара в «Барселону», — заявил он испанскому изданию Marca.
Напомним, что Неймар со скандалом покинул «сине-гранатовых» летом 2017. Его трансфер обошелся «ПСЖ» в €222 млн В текущем сезоне 26-летний форвард провел 30 матчей и забил 28 голов.
Ранее сообщалось, что другой нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в мадридский "Реал".
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