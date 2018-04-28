12-летняя волгоградка выиграла золото первенства России по пауэрлифтингу

12-летняя Дарья Антонова из Ленинского района Волгоградской области завоевала золотую медаль на первенстве России по пауэрлифтингу в классическом троеборье, проходившем в Туле.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, это было дебютным выступлением спортсменки на соревнованиях такого уровня. Дарья Антонова выиграла все три дисциплины — показатель составил 245 килограммов, что превысило результат сильнейших соперниц на 40 килограммов. Она также установила рекорд России среди учащихся спортшкол, показав результат 55 килограммов в жиме штанги. Добавим, что волгоградка проявляется себя не только в пауэрлифтинге, но и дзюдо, и самбо. В последнем единоборстве она является бронзовым призером первенства ЮФО России-2017.

Отметим, что в соревнованиях по пауэрлифтингу приняло участие 150 человек из 30 спортивных центров, школ и клубов. Медалистов турнира определялись по программе многоборья, сумма которого складывалась из трех упражнений: приседания со штангой, жима снаряда лёжа и становой тяги.