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12-летняя волгоградка выиграла золото первенства России по пауэрлифтингу
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12-летняя волгоградка выиграла золото первенства России по пауэрлифтингу 

АиФ Волгоград 50 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
12-летняя Дарья Антонова из Ленинского района Волгоградской области завоевала золотую медаль на первенстве России по пауэрлифтингу в классическом троеборье, проходившем в Туле.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, это было дебютным выступлением спортсменки на соревнованиях такого уровня. Дарья Антонова выиграла все три дисциплины — показатель составил 245 килограммов, что превысило результат сильнейших соперниц на 40 килограммов. Она также установила рекорд России среди учащихся спортшкол, показав результат 55 килограммов в жиме штанги. Добавим, что волгоградка проявляется себя не только в пауэрлифтинге, но и дзюдо, и самбо. В последнем единоборстве она является бронзовым призером первенства ЮФО России-2017.
Отметим, что в соревнованиях по пауэрлифтингу приняло участие 150 человек из 30 спортивных центров, школ и клубов. Медалистов турнира определялись по программе многоборья, сумма которого складывалась из трех упражнений: приседания со штангой, жима снаряда лёжа и становой тяги.
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